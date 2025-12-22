ВС РФ за сутки уничтожили БМП Marder и шесть станций Starlink ВСУ

Противник также лишился более 245 военнослужащих, 5 боевых бронированных машин, буксированной гаубицы М198, 6 автомобилей, пункта боепитания, склада материальных средств и 6 пунктов управления беспилотной авиацией

Редакция сайта ТАСС

© Минобороны России/ ТАСС

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Военнослужащие Восточной группировки войск уничтожили боевую машину пехоты Marder, а также шесть станций спутниковой связи Starlink ВСУ за минувшие сутки. Об этом сообщил офицер пресс-центра группировки Дмитрий Миськов.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"В течение суток противник потерял, в том числе от действий подразделений беспилотных систем, более 245 военнослужащих, боевую машину пехоты Marder, 5 боевых бронированных машин, в числе которых 3 "Козака", буксированную гаубицу М198, 6 автомобилей, пункт боепитания, 6 станций спутниковой связи Starlink, склад материальных средств и 6 пунктов управления беспилотной авиацией", - сказал он.