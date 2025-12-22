Марочко: ВСУ на минувшей неделе активизировались на Харьковщине

При этом инициатива остается за российскими военнослужащими, подчеркнул эксперт

ЛУГАНСК, 22 декабря. /ТАСС/. Подразделения ВСУ в минувшую неделю активизировались на харьковском направлении, однако инициатива на данном участке остается за военными РФ. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

"За истекшую неделю на западных рубежах ЛНР продолжались активные боевые действия. ВС РФ закрепляли ранее достигнутые результаты и продолжали развивать успех по всему участку фронта. Отмечается рост активности противника в Харьковской области. В целом инициатива была на нашей стороне, позитивная динамика у российских войск сохранялась", - сказал он, проведя анализ данных Минобороны РФ.

Марочко напомнил, что на минувшей неделе российские бойцы освободили населенный пункт Новоплатоновка Харьковской области.