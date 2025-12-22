На Запорожье четыре мирных жителя пострадали при атаках ВСУ

Вооруженных силы Украины провели не менее пяти атак на прифронтовые населенные пункты

Редакция сайта ТАСС

МЕЛИТОПОЛЬ, 22 декабря. /ТАСС/. В Запорожской области четыре мирных жителя получили ранения при атаках со стороны Вооруженных сил Украины за сутки. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

"За прошедшие сутки противник осуществил не менее пяти атак на прифронтовые населенные пункты Запорожской области. Пострадали четыре человека", - написал он в своем Telegram-канале.

По его словам, три женщины пострадали в своих домах при атаке ВСУ на частный сектор в Васильевском муниципальном округе, в городе Пологи получил ранение мужчина, находившийся в автомобиле.