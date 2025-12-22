Newsweek: на Украине два американских наемника погибли в начале декабря

По данным из аккаунтов соцсетей семей погибших американцев, Уингейт Джонс и Брайан Закерл служили в составе международных сил под командованием ГУР Украины

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 22 декабря. /ТАСС/. Два наемника из США Тай Уингейт Джонс и Брайан Закерл ликвидированы на Украине в начале декабря. Об этом сообщил журнал Newsweek.

Читайте также Военная операция на Украине. Онлайн

Согласно сообщениям из аккаунтов семей погибших американцев, Джонс и Закерл служили в составе международных сил под командованием Главного управления разведки (ГУР) Украины. Родственники также подтвердили их смерть в социальных сетях.

Как отмечает Newsweek, точное число американцев, отправившихся на Украину, определить сложно.