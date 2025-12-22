В порту Тамань площадь пожара сократилась до 1,5 тыс. кв. м

Разлива нефтепродуктов нет

КРАСНОДАР, 22 декабря. /ТАСС/. Площадь возгорания на подводящем трубопроводе с мазутом в порту Тамань в Краснодарском крае, которое возникло в результате атаки беспилотников, сократилась до 1,5 тыс. кв. м, разлива нефтепродуктов нет. Об этом сообщили в администрации Краснодарского края.

"Оперативные службы продолжают бороться с огнем на подводящем трубопроводе с мазутом. Площадь пожара сократилась до 1 500 кв. м. Разлива нефтепродуктов нет. Пострадавших нет. В работах задействованы 119 человек и 34 единицы техники, в том числе сотрудники ГУ МЧС России по Краснодарскому краю", - говорится в сообщении.