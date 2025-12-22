Статья

Повреждение причалов и судов в Краснодарском крае. Последствия атаки БПЛА

Средства ПВО в период с 20:00 мск 21 декабря до 07:00 мск 22 декабря перехватили и уничтожили над российскими регионами 41 украинский беспилотник, сообщили в Минобороны РФ.

Атака БПЛА привела к повреждению двух причалов и двух судов в поселке Волна в Краснодарском крае.

ТАСС собрал основное о последствиях.

Масштаб

Дежурные средства ПВО в период с 23:30 мск 21 декабря до 07:00 мск 22 декабря перехватили и уничтожили шесть украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над российскими регионами, сообщили в Минобороны.

По данным ведомства, три БПЛА сбили над Краснодарским краем, два - над акваторией Черного моря, а также один - над Брянской областью.

Всего в период с 20:00 мск 21 декабря до 07:00 мск 22 декабря дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 41 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа, сообщили в Минобороны.

Последствия