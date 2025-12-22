Повреждение причалов и судов в Краснодарском крае. Последствия атаки БПЛА
Редакция сайта ТАСС
06:23
Средства ПВО в период с 20:00 мск 21 декабря до 07:00 мск 22 декабря перехватили и уничтожили над российскими регионами 41 украинский беспилотник, сообщили в Минобороны РФ.
Атака БПЛА привела к повреждению двух причалов и двух судов в поселке Волна в Краснодарском крае.
ТАСС собрал основное о последствиях.
Масштаб
- Дежурные средства ПВО в период с 23:30 мск 21 декабря до 07:00 мск 22 декабря перехватили и уничтожили шесть украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над российскими регионами, сообщили в Минобороны.
- По данным ведомства, три БПЛА сбили над Краснодарским краем, два - над акваторией Черного моря, а также один - над Брянской областью.
- Всего в период с 20:00 мск 21 декабря до 07:00 мск 22 декабря дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 41 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа, сообщили в Минобороны.
Последствия
- Обломки БПЛА повредили трубопровод одного из терминалов в поселке Волна Краснодарского края. Пострадавших нет, сообщили в Telegram-канале оперативного штаба края.
- Позже стало известно, что атака беспилотных летательных аппаратов привела к повреждению двух причалов и двух судов.
- Пострадавших нет, находившихся на борту эвакуировали, сообщили в оперштабе региона.
- Специалисты ликвидируют возгорания площадью от 1 тыс. до 1,5 тыс. кв. м, возникшие на причалах.
- На месте работают оперативные и специальные службы.