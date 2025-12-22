Над регионами России за ночь сбили 41 украинский БПЛА

Беспилотники были самолетного типа

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Российские средства ПВО в ночное время - с 20:00 до 07:00 мск - перехватили и уничтожили над регионами РФ 41 украинский беспилотник.

Об этом сообщили в Минобороны России.

"В период с 23:30 21.12 до 07:00 мск 22.12 дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены шесть украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: три - над территорией Краснодарского края, два - над акваторией Черного моря и один - над территорией Брянской области. Всего в ночное время с 20:00 21.12 до 07:00 мск 22.12 дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 41 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа", - сказали там.