В порту Тамань потушили возгорание на танкере и причале после атаки ВСУ

Повреждения получили два пирса, один из подводящих трубопроводов, два танкера, от падения обломков повредились два резервуара

КРАСНОДАР, 22 декабря. /ТАСС/. Возникшее в результате атаки БПЛА возгорание на танкере и причале в порту Тамань в Краснодарском крае потушено, сообщили журналистам в администрации Краснодарского края.

"В порту Тамань Темрюкского района потушили возгорания на танкере и причале", - говорится в сообщении.

По уточненным данным, в результате атаки в порту Тамань получили повреждения два пирса, один из подводящих трубопроводов, два танкера, на одном из них произошло возгорание, от падения обломков повредились два резервуара.