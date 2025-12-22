Расчет гаубицы Д-30 уничтожил полевой склад ВСУ в районе Константиновки

Цель поразили артиллеристы Южной группировки войск

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Расчет гаубицы Д-30 Южной группировки войск уничтожил полевой склад материальных средств в районе Константиновки в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Ведя разведку в районе населенного пункта Константиновка, операторы войск беспилотных систем в составе 6-й мотострелковой дивизии Южной группировки войск обнаружили и передали расчету 122-мм гаубицы Д-30 координаты вражеского полевого склада материальных средств", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что в результате артиллерийского удара цель была уничтожена.