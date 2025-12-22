У Красноармейска расчет FPV-дрона сбил беспилотник ВСУ E-300 Enterprise

Многофункциональный ударный дрон был переделан из легкомоторного самолета

Редакция сайта ТАСС

© Минобороны России/ ТАСС

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Расчет FPV-дрона Испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России "Рубикон" поразил в ночное время в районе Красноармейска ударный беспилотник ВСУ большой дальности E-300 Enterprise, сообщили в военном ведомстве.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"Минобороны опубликовало кадры поражения крупногабаритного дрона-камикадзе ВСУ большой дальности E-300 Enterprise расчетом FPV-дронов Испытательного центра перспективных беспилотных технологий "Рубикон", - говорится в сообщении ведомства.

Там уточнили, что многофункциональный ударный дрон E-300 Enterprise, переделанный из легкомоторного самолета и способный нести до 300 кг взрывчатых веществ на расстояние до 2 тыс. км, был сбит в ночное время в районе населенного пункта Красноармейск в ДНР.