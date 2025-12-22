На Запорожье восстановили электроснабжение 4 тыс. абонентов после удара ВСУ

Аварийно-восстановительные работы продолжаются

Редакция сайта ТАСС

МЕЛИТОПОЛЬ, 22 декабря. /ТАСС/. Энергетики восстановили энергоснабжение более 4 тыс. из 10 тыс. абонентов в Запорожской области, которые остались без света в результате атаки БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"За ночь удалось подключить электроснабжение чуть более 4 тыс. абонентов. <...> Аварийно-восстановительные работы продолжаются", - написал он в своем Telegram-канале.

Ранее Балицкий сообщил, что в ряде населенных пунктов Каменско-Днепровского муниципального округа отсутствует электроснабжение из-за атаки дрона ВСУ.