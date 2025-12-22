Бойцы РФ уничтожили опорные пункты ВСУ в районе Гуляйполя

Противник также потерял точки управления БПЛА

Редакция сайта ТАСС

© Минобороны России/ ТАСС

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Военнослужащие группировки войск "Восток" уничтожили пункты управления БПЛА, а также опорные пункты противника в районе Гуляйполя в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"В ходе воздушной разведки в городской застройке был выявлен сектор, который противник использовал для размещения пунктов управления БПЛА. После получения целеуказаний расчет РСЗО "Град" выдвинулся на огневую позицию и нанес удар реактивными снарядами по обозначенному сектору. В результате огневого воздействия уничтожены пункты управления беспилотной авиацией и размещения расчетов дронов противника", - говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве также рассказали об уничтожении нескольких опорных пунктов в жилой застройке Гуляйполя, подчеркнув, что огонь по цели был открыт расчетами самоходных артиллерийских установок "Мста-С".

В Минобороны подчеркнули, что уничтожение пунктов управления БПЛА и опорных пунктов нарушило систему обороны и взаимодействия подразделений ВСУ в городской застройке, а также обеспечило российских военнослужащих превосходством в воздухе.