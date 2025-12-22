Пленный Лука: в ВСУ служит много людей с туберкулезом и СПИДом

Виталий Лука рассказал, что был мобилизован сотрудниками Днепропетровского ТЦК насильно, имея диагноз гипертония

Редакция сайта ТАСС

© Оперативный простор/ ТАСС

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Большое количество военнослужащих в рядах ВСУ больны опасными для жизни туберкулезом и СПИДом. Об этом заявил украинский пленный из 60-й отдельной мехбригады ВСУ Виталий Лука, сдавшийся российским войскам на красно-лиманском направлении.

Читайте также Военная операция на Украине. Онлайн

"[В ВСУ] больных очень много, притом, что такие болячки, с которыми в армию никогда в жизни никто не брал, а это: туберкулез, СПИД, гипертоников очень много, то есть с давлением [проблемы] - они постоянно в аптеку ходили сбрасывать давление, эпилептики", - сказал он в видео, которое есть в распоряжении ТАСС.

Пленный рассказал, что был мобилизован сотрудниками Днепропетровского ТЦК (территориальный центр комплектования, аналог военкоматов) насильно, имея диагноз гипертония.

"По обеспечению продуктов - уже когда непосредственно кинули в линию фронта, очень слабое было обеспечение, потому что приходилось голодать, приходилось недопивать воду, потому что [ее] очень мало", - отметил он, комментируя ситуацию у ВСУ на красно-лиманском направлении.