Бывший корреспондент "Ленты.ру" Николай Чигасов погиб в зоне СВО

Смертельное ранение он получил в середине сентября во время выполнения боевого задания, указало издание

Редакция сайта ТАСС

© Алексей Коновалов/ ТАСС

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Бывший корреспондент интернет-издания "Лента.ру" Николай Чигасов погиб в ДНР зоне спецоперации. Об этом сообщило само издание.

"Как стало известно, смертельное ранение он получил в середине сентября во время выполнения боевого задания около села Верхнекаменское под Северском", - говорится в сообщении на сайте "Ленты.ру".

Чигасов работал в международной редакции "Ленты.ру" в 2021-2022 годах. После начала спецоперации он начал писать о проблемах беженцев, а затем ушел добровольцем на фронт.

По данным издания, Чигасов участвовал в боях под Кременной на лиманском направлении, освобождая село Спорное. В сентябре 2024 года во время выполнения боевого задания получил осколочное ранение при атаке FPV-дрона. Несмотря на тяжелую травму ноги и опасность повторных атак БПЛА, он самостоятельно добрался в часть. Был награжден медалью "За спасение погибающих", рассказали в издании. Начав боевой путь рядовым, дослужился до звания лейтенанта.

В издании назвали Чигасова смелым, упорным и решительным человеком, которому всегда можно было довериться.

"Он искренне любил Россию и был готов до конца стоять за Отечество, друзей и близких", - подытожили в издании, выразив соболезнования родным и коллегам Чигасова.