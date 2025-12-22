Москалькова рассказала о сдавшемся в плен к брату-россиянину солдате ВСУ

Украинский военнослужащий намерен остаться в России, сообщила омбудсмен

Редакция сайта ТАСС

© ТАСС

МОСКВА. 22 декабря. /ТАСС/. Украинский военнослужащий, сдавшийся в плен после разговора с братом - бойцом СВО, обменялся письмами с мамой и намерен остаться в России. Об этой истории рассказала ТАСС уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

По словам омбудсмена, к ней обратилась россиянка, мама двух сыновей, один из которых воюет в рядах ВС РФ, а другой оказался в составе ВСУ. Ранее их семья жила на Украине и переехала в РФ еще до начала СВО, но один из сыновей остался ухаживать за тяжело больной бабушкой.

"ТЦК его запихали на фронт, он сдался в плен. Но не просто сдался в плен: два брата встретились "на поле боя", и один другому дал нравственный урок", - рассказала Москалькова.

Омбудсмен передала пленному весточку от матери, а ей - ответное письмо от сына. "Оно скупое, я его не могу пересказывать, но смысл его: "Мама, все нормально, верь в меня". Он останется у нас, в России, потому что этот человек понял, где правда и справедливость, и почему все это случилось", - добавила уполномоченный по правам человека.

Как рассказали ТАСС в аппарате омбудсмена, история произошла в 2023 году. Братья, старший из которых - мобилизованный в ВСУ житель Краматорска (подконтрольная Киеву часть ДНР), а младший - военнослужащий ВС РФ, оказались в соседних населенных пунктах Запорожской области и смогли созвониться. По совету брата солдат ВСУ вышел на частоту "Волга", с помощью которой украинские военные могут сообщить о своем желании сдаться, после чего был взят в плен на линии соприкосновения.