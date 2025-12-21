Боец Асламин уничтожил трех солдат ВСУ при штурме опорного пункта

Российский военнослужащий ликвидировал солдат противника точными выстрелами, сообщили в Минобороны РФ

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Младший лейтенант ВС России Константин Асламин ликвидировал трех противников во время штурма опорного пункта в зоне проведения СВО. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В районе одного из участков местности младший лейтенант Константин Асламин выполнял задачу по штурму укрепленного опорного пункта противника. При выдвижении на позиции группа младшего лейтенанта оказалась под пулеметным огнем ВСУ. Проявив отвагу и самоотверженность, точными выстрелами из стрелкового оружия Константин уничтожил пулеметчика и двух боевиков ВСУ, что позволило группе успешно выполнить боевую задачу", - рассказали в оборонном ведомстве.

В Минобороны также рассказали о рядовом Рустаме Мазитове, который ликвидировал двух противников во время захвата украинских позиций. "В ходе выполнения задачи в условиях активного применения артиллерии противника Рустам одним из первых ворвался на позиции противника, уничтожив огнем из стрелкового оружия двух боевиков ВСУ, что позволило штурмовой группе Рустама овладеть опорным пунктом противника без потерь личного состава", - сообщили в Минобороны.

В ведомстве подчеркнули, что благодаря мужеству и профессиональным действиям Мазитова поставленная боевая задача была выполнена.