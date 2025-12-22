ВСУ нанесли более 1 тыс. ударов по Алешкинскому округу Херсонщины за неделю

Пострадали четыре человека, двое погибли

ГЕНИЧЕСК, 22 декабря. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины свыше 1 тыс. раз атаковали артиллерией и дронами населенные пункты Алешкинского округа Херсонской области за неделю. Об этом сообщил глава округа Руслан Хоменко.

"Враг нанес 1 072 удара по Алешкинскому округу. За период с 13 декабря по 19 декабря 2025 года противник продолжил прицельный огонь по мирному населению. Ранены 4 мужчины, погибли - 2. По Алешкам зафиксировано 538 попаданий ствольной и минометной артиллерии. Дронами нанесено не менее 534 ударов по Новой Маячке, Великим Копаням, Брилевке, Раденску, Тарасовке, Костогрызову, Подо-Калиновке, Счастливому", - написал он в своем Telegram-канале.

Хоменко добавил, что украинские боевики обстреливали алешкинскую ЦРБ. Под ударами также оказались три вышки связи. Частично разрушены семь зданий, повреждены четыре энергообъекта и пять автомобилей.

"Некоторые БПЛА падали, не разрываясь, на частных территориях, снаряды застревали в потолочном перекрытии, в земле. Вэсэушники ударили по месту жительства сотрудника администрации (ранен глава семьи), а также по дому начальника участка нашего коммунального предприятия "ЖКХ и Благоустройство" (без жертв и пострадавших)", - отметил он.