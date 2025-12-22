Рябков: Россия выступает за устойчивый мир на Украине

Замминистра иностранных дел РФ считает, что временное прекращение не позволит продвинуться вперед

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков © The Federal Assembly of The Russian Federation via AP

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Россия выступает за обеспечение устойчивого мира на Украине на основе договоренностей, которые обеспечат устранение первопричин конфликта и будут гарантировать конституционное устройство РФ. Об этом заявил журналистам заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

"Временное прекращение огня - это не та схема, которая может позволить продвинуться вперед, - отметил он. - Мы не за временное прекращение огня, мы за устойчивое прекращение боевых действий в рамках соглашения, которое будет обеспечивать решение проблем, являющихся первопричинами этого конфликта, и которое будет гарантировать конституционное устройство РФ с учетом тех решений, которые были приняты на соответствующих территориях населением этих территорий в последние годы".

Коснувшись перспектив переговорного процесса по украинскому урегулированию, замглавы МИД РФ предпочел воздержаться от рассуждений о том, "какие могут быть привязки к графикам в каких странах".

"Нам надо фокусировано работать, и это делается, над той основой для договоренностей, которая в последние дни обсуждалась, в частности, в ходе встреч во Флориде, а изначально была задана президентами [РФ и США], когда они провели свою встречу в Анкоридже на Аляске", - подчеркнул Рябков.