Отношения с США, ядерное оружие и обеспечение безопасности РФ. Заявления Рябкова

Замглавы МИД РФ на дискуссии "Валдая" отметил, что у российской стороны остаются серьезные вопросы к Вашингтону по украинскому урегулированию

Редакция сайта ТАСС

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков © МИД РФ/ ТАСС

Серьезные вопросы к США по Украине остаются у российской стороны, но администрация американского президента Дональда Трампа предприняла ряд шагов в верном направлении. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков на дискуссии "Валдая".

Он также отметил, что если Вашингтон возобновит испытания ядерного оружия, Москва будет реагировать зеркально. По словам Рябкова, Россия готова гарантированно обеспечивать свою национальную безопасность, в том числе путем принятия военно-технических контрмер.

ТАСС собрал основные заявления замглавы МИД РФ.

Об отношениях с США

У России остаются серьезные вопросы к США по Украине, но администрация Трампа предприняла ряд "значимых шагов в верном направлении".

Нормализация отношений США и России "потребует немалого времени, подлинной заинтересованности с обеих сторон и колоссального труда".

Стратегическая установка Пентагона установить военное превосходство "над всеми противниками" вызывает озабоченность: "Первые выводы, вызывающие озабоченность, уже напрашиваются".

О ядерной угрозе и контроле над вооружениями

Франция и Великобритания переходят "на новый уровень координации в ядерной сфере, что включает совместное ядерное планирование и, соответственно, возможность применения этими двумя странами ядерных вооружений в рамках единого замысла".

Если Вашингтон возобновит испытания ядерного оружия, Москва оставляет за собой право реагировать зеркально: "Если речь пойдет о возвращении США к полноценному взрывному тестированию ядерного оружия, мы оставляем за собой право реагировать зеркально".

США пока не отреагировали на российскую инициативу о сохранении центральных количественных лимитов после окончательного прекращения действия Договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ): "Предметной реакции США на нашу инициативу пока так и не последовало".

О безопасности России

Российское руководство будет определять "конкретные параметры" ответа на угрозы от развертывания Западом ракет средней и малой дальности (РСМД).

"Россия объективно готова к тому, чтобы гарантированно обеспечивать свою национальную безопасность, прежде всего за счет дальнейшего повышения надежности и эффективности осуществляемого нами сдерживания и соответственно поддержания стратегического баланса путем принятия военно-технических контрмер".

"Посейдон" и "Буревестник" показывают, что Россия "будет делать максимум для защиты своих интересов" в сфере укрепления стратегической безопасности.

Безопасность Калининградской области будет гарантирована всей мощью страны: "Ее безопасность и нормальная жизнедеятельность всего, что там находится, и жизнь наших граждан будет гарантирована всей мощью Российского государства".

О политике западных стран