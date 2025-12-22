Рябков: Запад довел ситуацию в стратегической стабильности до края бездны

Замглавы МИД РФ отметил, что за этим может последовать "сваливание в трудно контролируемую эскалацию" и прямой вооруженный конфликт России и НАТО

Редакция сайта ТАСС

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков © Сергей Булкин/ ТАСС

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Шаги Запада приблизили ситуацию в области стратегической стабильности к краю бездны, за которым - сваливание в трудно контролируемую эскалацию и в прямой вооруженный конфликт Россия - НАТО. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в ходе дискуссии Международного дискуссионного клуба "Валдай".

"Спасибо за возможность обменяться мнениями по столь значимой теме, чтобы дать адекватную оценку итогам уходящего года в сфере стратегической стабильности и смежных областях международной безопасности, я предлагаю кратко взглянуть на то, как мы входили в нынешний год", - сказал он в ходе дискуссии "(Не)стратегическая стабильность - 2025: итоги года в сфере международной безопасности".

Замминистра напомнил, что в конце 2024 и в самом начале 2025 года администрация бывшего президента США Джо Байдена, "зацикленная на сколь враждебной, столь и рискованной идее нанесения России "стратегического поражения", пошла на целый ряд остро эскалационных шагов, которые привели к резкой возгонке градуса общей напряженности". "Это происходило при деятельной поддержке наиболее оголтелых европейских участников НАТО, среди которых особой агрессивностью выделялись два ядерных союзника США - Великобритания и Франция. В результате многих шагов западной группы произошло приближение к краю бездны, за которым - сваливание в трудно контролируемую эскалацию и в прямой вооруженный конфликт Россия - НАТО", - добавил Рябков.

"Нет необходимости пояснять, тем более в этой аудитории, что это означало бы лобовое военное столкновение ядерных держав, чреватое самыми тяжелыми последствиями вплоть до катастрофических", - подчеркнул замглавы МИД РФ.