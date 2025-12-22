Рябков пообещал зеркальный ответ на испытания США ядерного оружия

РФ продолжает осуществлять шаги для сохранения открытым окна возможностей в интересах политико-дипломатических мер обеспечения предсказуемости и сдержанности в стратегической сфере, отметил замглавы российского МИД

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Если США возобновят испытания ядерного оружия, РФ будет реагировать зеркально. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков на дискуссии Международного дискуссионного клуба "Валдай".

"Не могу не упомянуть решимость, которая продемонстрирована российским руководством в ответ на двусмысленные заявления относительно потенциального расширения Вашингтоном испытательной ядерной деятельности. Если речь пойдет о возвращении США к полноценному взрывному тестированию ядерного оружия, мы оставляем за собой право реагировать зеркально", - сказал он в ходе дискуссии "(Не)стратегическая стабильность - 2025: итоги года в сфере международной безопасности".

В то же время, подчеркнул Рябков, РФ продолжает осуществлять шаги для сохранения открытым окна возможностей в интересах политико-дипломатических мер обеспечения предсказуемости и сдержанности в стратегической сфере.