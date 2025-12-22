Рябков: Франция и Великобритания переходят на новый уровень координации в ядерной сфере

Он включает совместное ядерное планирование и, соответственно, возможность применения этими двумя странами ядерных вооружений в рамках единого замысла, отметил замглавы МИД РФ

Редакция сайта ТАСС

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков © The Federal Assembly of The Russian Federation via AP

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Париж и Лондон осуществляют переход на новый уровень координации в ядерной сфере, включающий совместное планирование и возможность применения ядерных вооружений. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков на дискуссии "Валдая".

"Необходимо отметить демонстративный переход Соединенного Королевства и Французской Республики на новый уровень координации в ядерной сфере, что включает совместное ядерное планирование и, соответственно, возможность применения этими двумя странами ядерных вооружений в рамках единого замысла", - сказал замминистра в ходе дискуссии "(Не)стратегическая стабильность - 2025: итоги года в сфере международной безопасности".

"Сюда относим, кроме того, активное обсуждение странами Европы идеи о формировании некоей надстройки к совместным ядерным миссиям НАТО в виде якобы альтернативного, а по сути дополнительного к американскому ядерному зонтику общеевропейского ядерного щита", - подчеркнул Рябков.