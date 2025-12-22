Рябков: Россия не собирается нападать на страны ЕС и НАТО

Замминистра иностранных дел РФ отметил, что российская сторона не преследует приписываемые ей завоевательные цели

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков © The Federal Assembly of The Russian Federation via AP

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заверил, что Россия не планирует нападать на страны НАТО и Европейского союза.

"Мы, разумеется, не собираемся нападать на страны ЕС и НАТО. Россия не преследует приписываемые нашей стране завоевательные цели", - подчеркнул замминистра на дискуссии "(Не)стратегическая стабильность - 2025: итоги года в сфере международной безопасности" Международного дискуссионного клуба "Валдай".

Он напомнил о словах президента России Владимира Путина о том, что Москва готова зафиксировать это юридически.

"Однако в Европе, если под этим устоявшимся термином понимать принадлежность к Евросоюзу и европейской части НАТО, крайне мало тех, кто был бы готов выстраивать подобную архитектуру не против России, а совместно с нашей страной", - констатировал Рябков. По его мнению, "неделимое пространство безопасности там, если и признают, то только в границах коллективного Запада".

"Откровенно говоря, это не добавляет оптимизма и явным образом указывает на то, что даже в условиях более взвешенной политики США, демонстрируемой Вашингтоном на российском направлении, сохраняются существенные риски столкновения Россия - НАТО ввиду неадекватных враждебных действий европейских стран", - отметил замминистра.