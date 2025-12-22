Рябков: РФ готова зафиксировать юридически, что не собирается нападать на ЕС

Замглавы МИД России напомнил о словах президента Владимира Путина о том, что Москва "даже готова зафиксировать это юридически в контексте потенциального урегулирования нынешнего кризиса на основе принципа равной и неделимой безопасности"

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков © МИД РФ/ ТАСС

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Москва готова юридически подтвердить, что нападение на Евросоюз и НАТО в ее планы не входит, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в ходе дискуссии "Валдая".

Во время дискуссии "(Не)стратегическая стабильность - 2025: итоги года в сфере международной безопасности" высокопоставленный дипломат напомнил о словах президента РФ Владимира Путина о том, что Москва "даже готова зафиксировать это юридически в контексте потенциального урегулирования нынешнего кризиса на основе принципа равной и неделимой безопасности".