Рябков: Прибалтика одержима идеей спровоцировать Россию и Белоруссию

Москве и Минску важно не поддаваться этим провокациям, отметил замглавы российского МИД

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков © Михаил Синицын/ ТАСС

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Страны Прибалтики одержимы идеей спровоцировать Россию и Белоруссию, испытать на прочность отношения двух стран, вызвав эмоциональные вспышки среди их населения. Москве и Минску важно не поддаваться этим провокациям, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков на дискуссии Международного дискуссионного клуба "Валдай".

"Не могу не сказать о том, что провокационный и преднамеренно провоцирующий во всех аспектах характер действий наших соседей с Запада и в том числе по периметру белорусских границ не вызывает никаких сомнений. Они одержимы идеей провокации и испытания на прочность, испытания терпения, создание ситуаций, которые вызывают эмоциональные вспышки в наших странах, - сказал замминистра в ходе дискуссии "(Не)стратегическая стабильность - 2025: итоги года в сфере международной безопасности". - Мы не должны поддаваться на эти провокации, мы должны заниматься надежным обеспечением того, что является, в общем, безусловным гарантированным стандартом развития и благосостояния всех наших территорий".

В связи с этим Рябков отметил, что подобные действия можно охарактеризовать как элемент гибридной войны, которую "данная группа при попустительстве, но также и при очень активном участии некоторых их старших союзников, особенно в западной части Европы", будет продолжать.

Замглавы МИД РФ также добавил, что представители евробюрократии "абсолютно маниакально подвержены антироссийским и, наверное, антибелорусским настроениям".