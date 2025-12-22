В Запорожской области мужчина пострадал при атаке дрона ВСУ

Житель города Пологи получил множественные осколочные ранения и переломы

МЕЛИТОПОЛЬ, 22 декабря. /ТАСС/. Житель прифронтового города Пологи Запорожской области получил множественные осколочные ранения и переломы при атаке украинского дрона на автомобиль. Мужчина находится в тяжелом состоянии, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

"FPV-дрон противника атаковал легковой автомобиль в Пологах. Пострадал мужчина - он получил множественные осколочные ранения головы, груди и живота, переломы и контузию", - говорится в Telegram-канале Балицкого.

Губернатор добавил, что пострадавший доставлен в больницу, где ему оказывается вся необходимая помощь. "Состояние тяжелое", - сообщил глава региона.