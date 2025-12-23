Статья

Боевые планеры, бомбардировщики и секретные космические разведчики: что создал Павел Цыбин

Трижды Павла Цыбина, который родился 120 лет назад 23 декабря, назначали руководителем крупных конструкторских коллективов. Не всегда ему сопутствовала фортуна, однако его работы внесли большой вклад в развитие планерного дела, теорию полета реактивных самолетов, пилотируемую и беспилотную космонавтику, включая создание большой серии разведывательных спутников "Зенит"

Редакция сайта ТАСС

Павел Цыбин © Научно-мемориальный музей Н. Е. Жуковского/ Госкаталог

В автобиографии Цыбин написал: "Был воспитанником детских домов в селе Воздвиженское, в Звенигороде и Пушкине". Но это не совсем правда.

При рождении Павла в 1905 году его отец Владимир Николаевич состоял флейтистом в оркестре Большого театра, позже был профессором столичной Консерватории. Мать Елизавета Тимофеевна являлась артисткой того же театра, но затем ее назначили директором детского дома и музыкальной школы в подмосковном Пушкине (отец там же преподавал). Так что, живя с родителями, Павел Цыбин много времени проводил в стенах детского дома (порядка пяти лет).

Он освоил основы столярного и слесарного дела, научился бегло играть на фортепиано, выставлял на ежегодных показах собственные рисунки, поделки с резьбой по дереву. Окончив курсы при Краснопресненском совете Общества друзей воздушного флота (ОДВФ, впоследствии ДОСААФ), Цыбин трудился авиамотористом и секретарем авиаспортивной секции. Уже в 15 лет создал планер собственной конструкции. Правда, на первые Всесоюзные планерные испытания на горе Узун-Сырт (впоследствии гора Клементьева) в ноябре 1923 года в Крыму, где проводились соревнования планеров, не попал, так как разбил в аварии свое детище.

Но в следующем году по комсомольской путевке Павел Цыбин в качестве моториста самолета "Конек-горбунок" прибыл в Коктебель вместе с агитационным отрядом ОДВФ. На крымском побережье была основана Высшая летно-планерная школа, где получили путевку в небо знаменитые конструкторы и авиаторы: Сергей Ильюшин, Александр Яковлев, Олег Антонов, Константин Арцеулов и другие. Там же в сентябре 1927 года Цыбин повстречался с Сергеем Королевым. Встреча оказалась судьбоносной — Королев всю жизнь считал конструктора своим другом и поддерживал его.

Годом раньше Цыбин поступил в Первую советскую авиационную школу в Гатчине на отделение авиатехников. После ее окончания работал в отделе учебных заведений Управления ВВС РККА, затем служил в Пермской школе летчиков и техников морской авиации. В 1938-м Павел Цыбин получил звание комбрига, был приписан к Воздушно-десантным войскам, которые в то время стали самостоятельными, то есть были выведены из подчинения ВВС. В следующем году его перевели в Москву, где он поступил в Военно-воздушную академию им. профессора Н.Е. Жуковского, но завершить учебу до начала Великой Отечественной войны не успел.

В интересах Воздушно-десантных войск

Расцвет планеризма в нашей стране пришелся на 1930-е. Конечно, не остались без внимания и вопросы боевого применения планеров для доставки людей и грузов на большие расстояния на сцепке.

В Наркомате авиапромышленности 23 января 1940 года было создано управление по производству десантно-транспортных планеров, в котором Павел Цыбин стал главным инженером. Он совместно с Дмитрием Колесниковым построил легкий вариант такой машины на 20 вооруженных человек (вместимость больше, чем у массовых А-7 Олега Антонова и Г-11 Владислава Грибовского) — КЦ-20 (по фамилиям конструкторов). Планер был довольно дешевым в производстве, не требовал высокой квалификации работников, и в 1942–1943 годах на заводе по обработке древесины в деревне Лопатино под Казанью выпустили 68 экземпляров. Летал на КЦ-20 и сам его создатель.

[Павел Цыбин] был удивительно добрым, простым и открытым в общении... Всегда держался прямо. Помимо прочего причиной тому был перелом позвоночника в ранние годы в результате аварии планера в 1942-м — то ли в Тушине, то ли в Медвежьих Озерах. Планер рухнул из-за отказа двигателя на буксировщике. Деда буквально вышвырнуло из кабины, что спасло жизнь, но он получил множественные переломы Иван Цыбин, внук конструктора, кинорежиссер телевидения

Планеры стали надежным средством бесшумной переброски в тыл врага десантных подразделений и габаритных грузов, обеспечивающих их сравнительно компактную высадку и быструю готовность десантников к немедленному действию. Они широко применялись для полетов к партизанским отрядам. Их большое преимущество — возможность приземления на небольшие площадки.

С 1944-го Цыбин стал руководить планерным КБ и заводом №468 в подмосковном Бескудникове, где он создал новый тяжелый десантный планер Ц-25. При проектировании этой модели устранили важный недостаток его предшественника КЦ-20 — невозможность полностью использовать грузоподъемность. Также в Ц-25 кабину экипажа перенесли в верхнюю часть носового отсека, что должно было снизить травматизм и исключить гибель экипажа при посадках на необорудованные площадки. Всего в 1947–1949 годах построили 251 планер, они состояли на вооружении Воздушно-десантных войск вплоть до 1956 года. Это единственный безмоторный аппарат, не только пролетевший над Северным полюсом, но и совершивший посадку, доставив на льдину собачью упряжку и машину ГАЗ-67.

Смелые и важные эксперименты

Продолжая работать в Бескудникове, Цыбин с 1946 года занялся проблемой выбора оптимальной формы крыла для полетов на околозвуковых скоростях.

Экспериментальный самолет Ц-1 ("Цыбин-одноместный") был по конструкции цельнодеревянным с фюзеляжем в виде монокока и фанерной обшивкой. В качестве силовой установки избрали твердотопливный ракетный двигатель с тягой до 1 500 кг, установленный в хвостовой части под оперением. Фактически Ц-1 являлся летающей лабораторией (ЛЛ-1), которую в начале 1947-го передали на испытания. За время в 8–10 с самолет разгонялся до 900 км/ч. Было спроектировано два деревянных крыла, затем два металлических такой же площади и удлинения. На ЛЛ-2 они имели прямую стреловидность, на ЛЛ-3 — обратную и увеличенный поперечный угол установки. В последнем варианте после взлета на буксире у Ту-2 тележка сбрасывалась, включался твердотопливный ракетный ускоритель, скорость доводилась до 1 000 км/ч. Приземлялся самолет на подфюзеляжную лыжу. Из новинок можно отметить катапультируемое кресло пилота.

Полеты и исследования Ц-1 в вариантах ЛЛ-1 и ЛЛ-3 дали ученым уникальные материалы по аэродинамическим характеристикам реактивных самолетов с разными крыльями, распределению давления потока по хорде и размаху, возникновению и перемещению ударных волн и другие. Однако полностью отработать аэродинамическую компоновку легкого реактивного истребителя, как это задумал Цыбин, не удалось. В 1947 году из-за начавшейся конверсии оборонной промышленности КБ закрыли.

В 1955-м Павла Цыбина назначили главным конструктором ОКБ-256, и тогда же начались работы над высотным сверхзвуковым дальним бомбардировщиком РС. Отличительной особенностью проекта стало применение воздушного старта с самолета-носителя Ту-95Н с последующим разгоном с помощью двух прямоточных воздушно-реактивных двигателей до крейсерской скорости в 3 тыс. км/ч. По расчетам, дальность самолета, способного нести ядерное вооружение, составляла около 13 тыс. км. В это время ракета Р-7, созданная под руководством Сергея Королева, продемонстрировала надежность и хорошие перспективы — "наверху" решили свернуть работы по сверхдальним бомбардировщикам, посчитав, что ракеты их полностью заменят.

В начале 1957 года задание коллективу Цыбина переформулировали. Надлежало построить уже сверхдальний разведчик — РСР, способный проводить разведку в любое время суток на удалении 1,7 тыс. км от аэродрома базирования. Расчетные данные эскизного проекта вызывают уважение и сегодня: практический потолок — 26,7 тыс. м, дальность в зависимости от скорости полета — от 2,8 тыс. до 3,76 тыс. км на высоте 20 тыс. м. Самолет создавали с расчетом обеспечить малую эффективную площадь рассеивания благодаря подбору соответствующих материалов.

Первый полет под управлением Амет-Хана Султана состоялся 7 апреля 1959 года. В ходе испытаний этого упрощенного варианта подтвердили ряд расчетных характеристик, но завершены они не были. В начале октября весь личный состав ОКБ-256 перевели в ОКБ-23 Владимира Мясищева, Цыбин стал заместителем главного конструктора. В конце сентября 1960-го первый опытный экземпляр РСР был готов для испытаний на аэродроме в подмосковном Жуковском. Одновременно с этим на заводе №99 в Улан-Уде строили опытную серию из 30 самолетов. Однако ОКБ-23 также закрыли, а самолеты вскоре списали.

Рядом с творцом космических побед

Еще работая главным конструктором ОКБ-256, Павел Цыбин выдвинул идею планирующего космического аппарата, которую поддержал Сергей Королев. Согласно утвержденному в мае 1959 года эскизному проекту, выводить аппарат с космонавтом на борту со стартовой массой 3,5 т на круговую орбиту искусственного спутника Земли высотой 300 км должна была ракета-носитель типа "Восток". После орбитального полета ей надлежало приблизительно за 1,5 ч вернуться на Землю, планируя в плотных слоях атмосферы. Раскрывающееся при спуске крыло обеспечивало бы приемлемую посадочную скорость. Из-за оригинальной формы фюзеляжа Королев предложил назвать этот аппарат "лапоток". Работа считалась перспективной, к ней были подключены крупнейшие коллективы ЦАГИ, ВИАМ. Когда ОКБ-256 и ОКБ-23 были закрыты, Цыбин перешел на работу в королевское ОКБ-1, где стал начальником отдела испытаний перспективных ракет.

Среди прочего Цыбину поручили разработку первого отечественного разведывательного спутника — "Зенит". Впервые ракетоноситель "Восток" вывел его на орбиту 26 апреля 1962 года.

Объектив системы слежения спутника разведчика "Зенит" © Семен Антонов/ ТАСС

До последнего времени только специалисты знали, что по программе "Космос", кроме официально указанных в сообщениях, предусматривались и необъявленные направления работ. Одно из них — полеты спутников-разведчиков "Зенит". Работы по ним начались в 1956 году, еще до запуска первого в мире искусственного спутника Земли... Эти космические аппараты служили более 20 лет Юрий Фрумкин, из журнала "Авиация и космонавтика", 1993, №3

Согласно исходному техническому заданию, новый спутник надлежало оснастить фотоаппаратурой с высокой разрешающей способностью и фототелевизионным оборудованием. По завершении орбитального полета на Землю материалы возвращались вместе с аппаратурой (обычно имелось три-четыре экземпляра) в спускаемой капсуле. Различия в целевом назначении предопределили и существенные отличия компоновки пилотируемого "Востока" и беспилотного "Зенита".

В период между 1961 и 1994 годом запустили более 500 "Зенитов", что сделало его самым многочисленным типом спутников подобного класса в истории космических полетов.

Многие аспекты программ закрыты до сих пор. Для того чтобы скрыть их характер, параметры орбит и так далее — для обеспечения секретности спецаппаратуры и информации, — была установлена система аварийного подрыва объекта в случае приземления вне территории нашей страны. Цыбин считал большим преимуществом "Зенитов" то, что спецаппаратуру можно было использовать повторно после приземления.

Павел Цыбин внес значительный вклад в разработку и создание модификации космического корабля "Восток", новых космических кораблей "Союз" и "Союз Т", как беспилотных, так и пилотируемых, а также автоматических межпланетных станций и спутников связи "Молния", которые позволили создать линии дальней радиосвязи между Москвой и Владивостоком. В 1980-х он в качестве научного консультанта принимал участие в работах по многоразовой транспортно-космической системе "Энергия — Буран".

Многие замыслы Павла Цыбина опережали время, возможности страны, некоторые из них были реализованы уже спустя много лет после его кончины. Заслуженный деятель науки и техники РСФСР, лауреат Ленинской премии, инженер-полковник, кавалер семи орденов и многих медалей ушел из жизни в Москве 4 февраля 1992 года.