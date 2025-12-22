Погибший в Москве генерал Сарваров участвовал в КТО в Чечне и в операции в Сирии

Он был награжден орденом Мужества, медалью Суворова, медалями ордена "За заслуги перед Отечеством" I и II степени, орденом "За военные заслуги"

Редакция сайта ТАСС

Фанил Сарваров © Минобороны России

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Начальник управления оперативной подготовки Генерального штаба ВС России генерал-лейтенант Фанил Сарваров, погибший в результате взрыва в Москве, выполнял задачи по организации и проведению операции в Сирии и участвовал в контртеррористической операции (КТО) в Чечне. Это следует из его биографии на сайте Минобороны России.

Читайте также

Взрыв автомобиля на парковке. Главное об убийстве генерала ВС РФ Сарварова

Ранее официальный представитель СК России Светлана Петренко сообщила ТАСС, что жертвой взрыва на Ясеневой улице в Москве стал генерал-лейтенант Сарваров.

Сарваров родился 11 марта 1969 года в городе Гремячинске Пермской области. Окончил Казанское высшее танковое командное Краснознаменное училище, Военную академию бронетанковых войск, Военную академию Генерального штаба ВС РФ.

"Прошел все основные воинские должности. В период с 1992 по 2003 год в течение 6 лет непосредственно участвовал в боевых действиях в ходе Осетино-Ингушского конфликта и КТО в Чеченской Республике. <...> В 2015-2016 годах выполнял задачи по организации и проведению операции в Сирийской Арабской Республике", - говорится в тексте.

После окончания Военной академии Генштаба продолжил военную службу в Главном оперативном управлении Генштаба ВС РФ и Управлении оперативной подготовки ВС РФ. С 2016 года назначен на должность начальника управления оперативной подготовки.

Награжден орденом Мужества, медалью Суворова, медалями ордена "За заслуги перед Отечеством" I и II степени, орденом "За военные заслуги". Ему присвоено почетное звание "Заслуженный военный специалист Российской Федерации".