Взрыв автомобиля на парковке. Главное об убийстве генерала ВС РФ Сарварова
Редакция сайта ТАСС
07:20
обновлено 07:37
Жертвой взрыва на Ясеневой улице в Москве стал начальник управления оперативной подготовки Генерального штаба ВС России генерал-лейтенант Фанил Сарваров. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.
ТАСС собрал основное о происшествии.
Обстоятельства ЧП
- На парковке на Ясеневой улице, 12 в Москве около 7:00 мск произошел взрыв автомобиля.
- По данным СК, под днищем машины было установлено взрывное устройство.
- Следователи завели уголовное дело по ч.2 ст.105 УК РФ (убийство, совершенное общеопасным способом), ст. 222.1 УК РФ (незаконный оборот взрывчатых веществ).
Погибший
- От полученных травм погиб генерал-лейтенант Фанил Сарваров, начальник управления оперативной подготовки Генерального штаба ВС РФ.
Расследование
- Отрабатываются различные версии убийства. Одна из них связана с украинскими спецслужбами.
- Прокуратура Москвы контролирует расследование обстоятельств инцидента.
- На месте ЧП работают следователи и криминалисты СК, ожидается проведение нескольких экспертиз, включая судебно-медицинскую и взрывотехническую.
- Следователи допрашивают свидетелей и очевидцев, изучаются записи с камер видеонаблюдения.
- Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате СК.
О Сарварове
- Фанил Сарваров родился 11 марта 1969 года в Гремячинске Пермской области.
- Окончил Казанское высшее танковое командное Краснознаменное училище, Военную академию бронетанковых войск, Военную академию Генштаба ВС РФ.
- Прошел все основные воинские должности.
- В 2015-2016 годах выполнял задачи по организации и проведению операции в Сирии.
- С 2016 года назначен на должность начальника управления оперативной подготовки ВС РФ.
- Был награжден орденом Мужества, медалью Суворова, медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II и I степени.