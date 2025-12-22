ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Взрыв автомобиля на парковке. Главное об убийстве генерала ВС РФ Сарварова

По данным следствия, утром 22 декабря на улице Ясеневой в Москве злоумышленники привели в действие взрывное устройство, установленное под днищем машины
Редакция сайта ТАСС
07:20
обновлено 07:37
© Владимир Смирнов/ ТАСС

Жертвой взрыва на Ясеневой улице в Москве стал начальник управления оперативной подготовки Генерального штаба ВС России генерал-лейтенант Фанил Сарваров. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

ТАСС собрал основное о происшествии.

Обстоятельства ЧП

  • На парковке на Ясеневой улице, 12 в Москве около 7:00 мск произошел взрыв автомобиля.
  • По данным СК, под днищем машины было установлено взрывное устройство.
  • Следователи завели уголовное дело по ч.2 ст.105 УК РФ (убийство, совершенное общеопасным способом), ст. 222.1 УК РФ (незаконный оборот взрывчатых веществ).

Погибший

  • От полученных травм погиб генерал-лейтенант Фанил Сарваров, начальник управления оперативной подготовки Генерального штаба ВС РФ.​​​​​​

Расследование

  • Отрабатываются различные версии убийства. Одна из них связана с украинскими спецслужбами.
  • Прокуратура Москвы контролирует расследование обстоятельств инцидента.
  • На месте ЧП работают следователи и криминалисты СК, ожидается проведение нескольких экспертиз, включая судебно-медицинскую и взрывотехническую.
  • Следователи допрашивают свидетелей и очевидцев, изучаются записи с камер видеонаблюдения.
  • Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате СК.

О Сарварове

  • Фанил Сарваров родился 11 марта 1969 года в Гремячинске Пермской области.
  • Окончил Казанское высшее танковое командное Краснознаменное училище, Военную академию бронетанковых войск, Военную академию Генштаба ВС РФ.
  • Прошел все основные воинские должности.
  • В 2015-2016 годах выполнял задачи по организации и проведению операции в Сирии.
  • С 2016 года назначен на должность начальника управления оперативной подготовки ВС РФ.
  • Был награжден орденом Мужества, медалью Суворова, медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II и I степени.
 
