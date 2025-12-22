Статья

Взрыв автомобиля на парковке. Главное об убийстве генерала ВС РФ Сарварова

По данным следствия, утром 22 декабря на улице Ясеневой в Москве злоумышленники привели в действие взрывное устройство, установленное под днищем машины

Редакция сайта ТАСС

© Владимир Смирнов/ ТАСС

Жертвой взрыва на Ясеневой улице в Москве стал начальник управления оперативной подготовки Генерального штаба ВС России генерал-лейтенант Фанил Сарваров. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

ТАСС собрал основное о происшествии.

Обстоятельства ЧП

На парковке на Ясеневой улице, 12 в Москве около 7:00 мск произошел взрыв автомобиля.

По данным СК, под днищем машины было установлено взрывное устройство.

Следователи завели уголовное дело по ч.2 ст.105 УК РФ (убийство, совершенное общеопасным способом), ст. 222.1 УК РФ (незаконный оборот взрывчатых веществ).

Погибший

От полученных травм погиб генерал-лейтенант Фанил Сарваров, начальник управления оперативной подготовки Генерального штаба ВС РФ.​​​​​​

Расследование

Отрабатываются различные версии убийства. Одна из них связана с украинскими спецслужбами.

Прокуратура Москвы контролирует расследование обстоятельств инцидента.

На месте ЧП работают следователи и криминалисты СК, ожидается проведение нескольких экспертиз, включая судебно-медицинскую и взрывотехническую.

Следователи допрашивают свидетелей и очевидцев, изучаются записи с камер видеонаблюдения.

Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате СК.

О Сарварове