При взрыве в Москве погиб генерал Сарваров

Официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила, что взрывное устройство было установлено под днищем автомобиля

Генерал-лейтенант Фанил Сарваров © Минобороны России

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Жертвой взрыва на Ясеневой улице в Москве стал начальник управления оперативной подготовки Генерального штаба ВС РФ генерал-лейтенант Фaнил Сaрваров.

Об этом ТАСС сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Она отметила, что было приведено в действие взрывное устройство, установленное под днищем автомобиля. Нaчальник управления оперативной подготовки Генерaльного штаба Вооруженных сил РФ умер после полученных травм.

По ее словам, по этому факту Главным следственным управлением СК России по Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное общеопасным способом), ст. 222.1 УК РФ (незаконный оборот взрывчатых веществ).

"По поручению председателя Следственного комитета для оказания практической помощи в раскрытии преступления направлены опытные следователи-криминалисты центрального аппарата", - добавила Петренко. Она сообщила, что осмотр места происшествия продолжается. Следствием будут назначены экспертизы, в том числе судебно-медицинская и взрывотехническая. Допрашиваются свидетели и очевидцы, изучаются записи с камер видеонаблюдения.

По ее словам, следствие отрабатывает разные версии преступления. Петренко заключила, что одной из них является версия, связанная с организацией убийства спецслужбами Украины.

Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.

Фанил Сарваров родился 11 марта 1969 года в Гремячинске Пермской области. Окончил Казанское высшее танковое командное Краснознаменное училище, Военную академия бронетанковых войск, Военную академию Генштаба ВС РФ. Прошел все основные воинские должности. В 2015-2016 годах выполнял задачи по организации и проведению операции в Сирии. С 2016 года назначен на должность начальника управления оперативной подготовки ВС РФ. Был награжден орденом Мужества, медалью Суворова, медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II и I степени.