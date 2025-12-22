К убийству генерала Сарварова могут быть причастны спецслужбы Украины

Взрывное устройство было установлено под днищем автомобиля

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Убийство начальника управления оперативной подготовки Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал-лейтенанта Фaнила Сарварова, по одной из версий, организовано украинскими спецслужбами.

Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Она сообщила, что, по данным следствия, утром на улице Ясеневой в Москве утром 22 декабря было приведено в действие установленное под днищем автомобиля взрывное устройство. Нaчальник управления оперативной подготовки Генштaба ВС РФ умер после полученных травм.

Также Петренко рассказала, что следствие отрабатывает разные версии убийства. Одной из них являтся версия, связанная с организацией преступления спецслужбами Украины.