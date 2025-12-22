Группа бойца Жиляева разминировала свыше 30 взрывоопасных предметов

Действия младшего сержанта позволили осуществить эвакуацию раненых, доставку боеприпасов и материальных средств без рисков подрыва, отметили в Минобороны

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Инженерно-разведывательная группа под командованием младшего сержанта Руслана Жиляева обнаружила и разминировала свыше 30 взрывоопасных предметов повышенной сложности по маршрутам движения российских подразделений. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Младший сержант Руслан Жиляев, руководя инженерно-разведывательной группой, выполняет боевые задачи по разведке и разминированию маршрутов движения российских подразделений вблизи линии боевого соприкосновения. Под руководством младшего сержанта Жиляева было обнаружено и разминировано более 30 взрывоопасных предметов и кассетных боеприпасов иностранного производства, большая часть из которых установлена в нештатном варианте с применением магнитных взрывателей", - говорится в материалах Минобороны.

Отмечается, что смелые и решительные действия младшего сержанта Жиляева позволили осуществить эвакуацию раненых, доставку боеприпасов и материальных средств по маршруту движения без рисков подрыва.

В ведомстве также рассказали о разведчике рядовом Илье Турашеве, который в ходе боевого дежурства обнаружил в воздухе дрон-разведчик ВСУ, корректировавший огонь артиллерии. Рядовой Турашев из штатного оружия открыл по дрону прицельный огонь и сбил аппарат.