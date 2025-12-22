Военная операция на Украине. Онлайн

ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
21:00
обновлено 21:11
© Александр Полегенько/ ТАСС

Военнослужащие 60-й отдельной механизированной бригады ВСУ севернее Красного Лимана в ДНР отказываются оборудовать позиции на передовой, саботируя приказы командования. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах со ссылкой на радиоперехват.

Силы ПВО сбили восемь воздушных целей над акваторией моря в районе Севастополя и над разными районами города. Осколки от сбитого БПЛА упали в крупном спальном районе, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

Основные события 23 декабря - в онлайн-трансляции ТАСС. 

21:11

ВСУ четыре раза ударили по ДНР на горловском направлении за минувшие сутки, сообщили в управлении администрации главы и правительства республики по документированию военных преступлений Украины.

21:10

Инженерно-разведывательная группа под командованием младшего сержанта Руслана Жиляева обнаружила и разминировала свыше 30 взрывоопасных предметов повышенной сложности по маршрутам движения российских подразделений, сообщили в Минобороны РФ.

