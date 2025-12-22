Трансляция

Военная операция на Украине. Онлайн

Редакция сайта ТАСС

© Александр Полегенько/ ТАСС

Военнослужащие 60-й отдельной механизированной бригады ВСУ севернее Красного Лимана в ДНР отказываются оборудовать позиции на передовой, саботируя приказы командования. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах со ссылкой на радиоперехват.

Силы ПВО сбили восемь воздушных целей над акваторией моря в районе Севастополя и над разными районами города. Осколки от сбитого БПЛА упали в крупном спальном районе, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

