Мирошник: Россия видит рост числа ударов ВСУ по объектам энергетики

Речь в том числе об объектах, связанных со флотом и доставкой нефтепродуктов, отметил посол по особым поручениям МИД РФ

Редакция сайта ТАСС

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник © Георгий Чернышов/ ТАСС

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Россия зафиксировала целенаправленные удары ВСУ по объектам энергетики, в частности, связанных со флотом и доставкой нефтепродуктов. Об этом сообщил в интервью газете "Известия" посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.

"Мы наблюдаем сейчас значительный рост количества обстрелов. Мы видим целенаправленные удары по энергетическим объектам и в данном случае по объектам, связанным с флотом и доставкой нефтепродуктов", - отметил Мирошник.

Ранее посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима отмечал, что ВСУ в ноябре 2025 года выпустили по гражданским объектам на территории РФ не менее 14 497 боеприпасов, что составляет более 480 прилетов за сутки. По информации Мирошника, в ноябре текущего года ВСУ предпринимали попытки атаковать объекты гражданской инфраструктуры в 33 субъектах РФ.