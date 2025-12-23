ВС РФ уничтожили пункты дислокации ВСУ на правобережье Днепра

Задачу выполнил расчет ударных БПЛА "Молния-2", отметили в Минобороны

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Расчет ударных беспилотников "Молния-2" уничтожил пункты временной дислокации ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Оператором воздушного разведчика были обнаружены солдаты ВСУ в момент захода в разрушенные постройки и подземные ангары на территории правобережья Днепра, контролируемой украинскими формированиями. Координаты места дислокации были переданы расчету БПЛА "Молния-2". Спустя несколько минут беспилотник вылетел в указанную точку и нанес огневое поражение по заданной цели, уничтожив пункт временной дислокации личного состава ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области. Аналогичными ударами были уничтожены еще два пункта ВСУ", - информировали в ведомстве.

Там отметили, что подразделения беспилотных систем Ивановского гвардейского соединения ВДВ из состава группировки войск "Днепр" в режиме реального времени наблюдают за правым берегом Днепра, отслеживают передвижения противника и наносят ему огневое поражение.