Марочко: в ВСУ жалуются на активизацию ВС РФ на новом участке фронта

Речь о районе Ивашки - Сотницкий Казачок в Харьковской области, уточнил эксперт

ЛУГАНСК, 23 декабря. /ТАСС/.

ЛУГАНСК, 23 декабря. /ТАСС/. Солдаты Вооруженных сил Украины жалуются на активизацию российских военных на новом участке фронта Ивашки - Сотницкий Казачок в Харьковской области, командование ВСУ стягивает туда резервы. Об этом сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

По его словам, в Харьковской области украинская разведка фиксирует наращивание сил и средств армии РФ на новом участке фронта Ивашки - Сотницкий Казачок протяженностью около 10 км.

"Также отмечается значительное усиление давления на украинские позиции в данном районе. На данный момент украинское командование проводит ряд мероприятий по усилению оборонительных рубежей в Богодуховском районе Харьковской области, в том числе перебрасывая резервы из тыловых районов ближе к ЛБС", - рассказал он, ссылаясь на собственные источники.