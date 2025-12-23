ТАСС: в Сумскую область переброшен спецназ Госпогранслужбы Украины

Как рассказали в российских силовых структурах, за сутки на сумском направлении противник провел одну безуспешную контратаку с использованием бронетехники

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Спецназ Госпогранслужбы Украины (ГПСУ) переброшен в Краснопольский район Сумской области. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

Как уточнил собеседник агентства, что за сутки на сумском направлении противник провел одну контратаку в Краснопольском районе с использованием бронетехники, успеха не имел, с потерями отошел на исходные позиции.

"Для проведения контратаки ВСУ задействовали две штурмовые группы 119-й отдельной бригада теробороны на боевых бронированных машинах. Группы были усилены военнослужащими-связистами и специалистами ПВО 96-й зенитной ракетной бригады. Кроме того, на этот участок фронта украинское командование перебросило спецназ ГПСУ", - сказал собеседник агентства.