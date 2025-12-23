Марочко: ВСУ пытаются атаковать у Радьковки, но ВС РФ удерживают позиции

Российские силы сохранили за собой стратегические высоты, подчеркнул военный эксперт

Редакция сайта ТАСС

© Александр Полегенько/ ТАСС

ЛУГАНСК, 23 декабря. /ТАСС/. Подразделения ВСУ долгое время пытаются контратаковать у Радьковки Харьковской области, однако российские бойцы отражают все накаты противника и удерживают позиции. Об этом сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

По его словам, ВСУ на протяжении длительного времени пытаются вклиниться в оборону российских сил. "Невзирая на серьезное давление, ВС РФ смогли удержать ключевые позиции и сохранить за собой стратегические высоты. Также своевременно отданные боевые распоряжения и усиление огневого воздействия на противника позволили сбить темп контратакующих действий вооруженных формирований Украины и стабилизировать обстановку", - сказал он.

Марочко уточнил, что обстановка у Радьковки "остается сложной", идут активные бои.