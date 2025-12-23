Над регионами России за ночь сбили 29 украинских БПЛА

Над Ростовской областью уничтожили 14 беспилотников

Редакция сайта ТАСС

© Алексей Коновалов/ ТАСС

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Российские средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили над регионами РФ 29 украинских БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны России.

"В течение прошедшей ночи в период с 23:00 мск 22 декабря текущего года до 7:00 мск 23 декабря текущего года дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 29 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 14 БПЛА - над территорией Ростовской области,7 БПЛА - над территорией Ставропольского края, по 3 БПЛА - над территориями Белгородской области и Республики Калмыкия и по 1 БПЛА - над территориями Курской области и Республики Крым", - сказали там.