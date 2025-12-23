Марочко: силы РФ продвинулись почти на 1 км у Северска в ДНР

Военный эксперт отметил, что российские подразделения заняли одну украинскую позицию северо-восточнее Озерного

Редакция сайта ТАСС

© Александр Полегенько/ ТАСС

ЛУГАНСК, 23 декабря. /ТАСС/. Военные ВС РФ за последние двое суток продвинулись почти на 1 км западнее Северска в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

Читайте также Военная операция на Украине. Онлайн

"В ходе активных освободительных действий нашим передовым подразделениям удалось занять одну украинскую позицию северо-восточнее Озерного в ДНР. В Закотном нанесен мощный удар по укрепрайону украинских боевиков. За двое суток продвижение ВС РФ западнее Северска составило около 800 м", - сказал он.

Президент РФ Владимир Путин 11 декабря провел совещание с военными, во время которого получил подробные доклады о полном переходе Северска под контроль ВС РФ. Об этом доложил президенту начальник Генштаба генерал армии Валерий Герасимов.