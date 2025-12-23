Марочко: большая часть Кирова в ДНР перешла под контроль ВС РФ

Идет активное закрепление российских подразделений в западной части населенного пункта, отметил военный эксперт

ЛУГАНСК, 23 декабря. /ТАСС/. Большая часть населенного пункта Кирово (украинское название - Свято-Покровское) Донецкой Народной Республики перешла под контроль российской армии. Об этом сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

"Большая часть Кирова перешла под контроль ВС РФ, идет активное закрепление наших подразделений в западной части населенного пункта", - сказал он.