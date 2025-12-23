Пленный из ВСУ: командование не эвакуирует раненых украинских солдат в Димитрове

По словам Сергея Ситенко, помимо постоянных обстрелов и невозможности выбраться из окружения, группировка ВСУ в населенном пункте также сталкивается с острой нехваткой продовольствия

Редакция сайта ТАСС

© Минобороны России/ ТАСС

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Командование ВСУ не занимается эвакуацией своих раненых и погибших военнослужащих из Димитрова, рассказал пленный Сергей Ситенко в видео от Минобороны РФ.

Читайте также Военная операция на Украине. Онлайн

"Я сам был трехсотым (раненым - прим. ТАСС), и никто меня не выводил целый месяц. Когда уже пришли к нам солдаты Российской Федерации, они сказали, что мы в окружении. Тогда я решил сдаться, потому что, как я понял, мы были в окружении и нельзя было никак выйти. Постоянно дроны, постоянно обстрелы. И везде все проходы были закрыты. Когда мне предложили сдаться в плен, я выбрал жизнь вместо смерти, поскольку как я понял, что двухсотых (погибших - прим. ТАСС) там вообще не забрали даже", - сказал он.

По словам Ситенко, помимо постоянных обстрелов и невозможности выбраться из окружения, группировка ВСУ в Димитрове также сталкивается с острой нехваткой продовольствия.

Ранее президент России Владимир Путин заявил на "Итогах года" о том, что населенный пункт Димитров в ДНР полностью окружен, ВСУ не получили команды и разрешения сложить оружие и пытаются выйти из окружения малыми группами. ВС РФ, отметил Путин, "на данный момент времени 50% города взяли под свой контроль".