ВС РФ уничтожили мобильную зенитную установку ВСУ у Шостки

В Минобороны отметили, что расчет разведывательного БПЛА Zala в режиме реального времени наблюдал интенсивное возгорание боевой машины противника

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Расчет барражирующего боеприпаса "Ланцет" испытательного центра перспективных беспилотных технологий "Рубикон" уничтожил пикап, переоборудованный под мобильную зенитную установку, в тылу ВСУ в районе населенного пункта Шостка на сумском направлении СВО. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В ходе выполнения боевой задачи в тылу противника на сумском направлении вблизи н. п. Шостка расчет разведывательного БПЛА Zala Испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России "Рубикон" обнаружил в лесном массиве пикап ВСУ с зенитной установкой. Координаты цели были незамедлительно переданы боевому расчету барражирующего боеприпаса "Ланцет" центра "Рубикон". Оператор "Ланцета" прямым попаданием дрона поразил мобильную зенитную установку противника", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что расчет разведывательного БПЛА Zala в режиме реального времени наблюдал интенсивное возгорание боевой машины противника.