Над Белгородской областью сбили 14 украинских БПЛА за два часа

Еще один беспилотник уничтожили над Воронежской областью

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Российские средства ПВО за два часа уничтожили 14 украинских БПЛА над Белгородской областью и один над Воронежской областью. Об этом сообщили в Минобороны России.

"23 декабря т. г. в период с 07:00 мск до 09:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 15 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 14 БПЛА - над территорией Белгородской области и один БПЛА - над территорией Воронежской области", - сказали в ведомстве.