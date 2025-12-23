ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Над Белгородской областью сбили 14 украинских БПЛА за два часа

Еще один беспилотник уничтожили над Воронежской областью
Редакция сайта ТАСС
06:34

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Российские средства ПВО за два часа уничтожили 14 украинских БПЛА над Белгородской областью и один над Воронежской областью. Об этом сообщили в Минобороны России.

"23 декабря т. г. в период с 07:00 мск до 09:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 15 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 14 БПЛА - над территорией Белгородской области и один БПЛА - над территорией Воронежской области", - сказали в ведомстве. 

