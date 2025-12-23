Статья

Возгорания в Буденновске и 29 БПЛА. Последствия атаки на регионы РФ

За ночь атаку беспилотников отразили в восьми районах Ростовской области

Редакция сайта ТАСС

© Дмитрий Ягодкин/ ТАСС, архив

Средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили над российскими регионами 29 украинских БПЛА, сообщили в Минобороны РФ.

БПЛА попытались атаковать объекты в Буденновске Ставропольского края, возникли возгорания на территории промзоны.

ТАСС собрал основное о последствиях.

Масштаб

Дежурные средства ПВО в период с 23:00 мск 22 декабря до 7:00 мск 23 декабря перехватили и уничтожили 29 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над российскими регионами, сообщили в Минобороны.

По данным ведомства, 14 БПЛА сбили над Ростовской областью, 7 - над Ставропольским краем, по 3 - над Белгородской областью и Республикой Калмыкия, а также по 1 - над Курской областью и Республикой Крым.

Последствия