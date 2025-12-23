Возгорания в Буденновске и 29 БПЛА. Последствия атаки на регионы РФ
Редакция сайта ТАСС
06:24
Средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили над российскими регионами 29 украинских БПЛА, сообщили в Минобороны РФ.
БПЛА попытались атаковать объекты в Буденновске Ставропольского края, возникли возгорания на территории промзоны.
ТАСС собрал основное о последствиях.
Масштаб
- Дежурные средства ПВО в период с 23:00 мск 22 декабря до 7:00 мск 23 декабря перехватили и уничтожили 29 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над российскими регионами, сообщили в Минобороны.
- По данным ведомства, 14 БПЛА сбили над Ростовской областью, 7 - над Ставропольским краем, по 3 - над Белгородской областью и Республикой Калмыкия, а также по 1 - над Курской областью и Республикой Крым.
Последствия
- Вражеские БПЛА предприняли попытку атаковать объекты в Буденновске. Возникли возгорания на территории промзоны, пострадавших нет, сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.
- На месте работают экстренные службы.
- Атаку беспилотников отразили в восьми районах Ростовской области. Пострадавших нет, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.
- В хуторе Верхнепотапов Константиновского района обломками БПЛА поврежден забор в частном подворье.
- В станице Грушевской Аксайского района загорелся строящийся частный жилой дом, огонь потушили на площади 40 кв. м. Еще в одном возводимом частном доме выбило окна.