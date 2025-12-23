ВС РФ уничтожили два пункта БПЛА и бронетранспортер ВСУ у Константиновки

Задачу выполнили военные 6-й мотострелковой дивизии Южной группировки войск, сообщили в Минобороны РФ

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Военнослужащие Южной группировки войск уничтожили два пункта управления беспилотниками и бронетранспортер М113 ВСУ в районе населенного пункта Константиновка в ДНР, сообщили ТАСС в Минобороны России.

"В ходе боевых действий на константиновском направлении разведчики 6-й мотострелковой дивизии Южной группировки войск обнаружили и передали координаты двух пунктов управления беспилотными летательными аппаратами противника операторам беспилотных систем и расчетам 152-мм гаубицы "Мста-Б". Точным огнем артиллеристы 6-й мотострелковой дивизии уничтожили два пункта управления БПЛА, а операторы беспилотных систем уничтожили антенны управления БПЛА и контрольным ударом сам пункт управления БПЛА", - говорится в сообщении.

В военном ведомстве добавили, что также в районе Константиновки были уничтожены бронетранспортер американского производства М113, огневая точка и два наблюдательных пункта с живой силой противника.