ВС РФ уничтожили два пункта БПЛА и бронетранспортер ВСУ у Константиновки
МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Военнослужащие Южной группировки войск уничтожили два пункта управления беспилотниками и бронетранспортер М113 ВСУ в районе населенного пункта Константиновка в ДНР, сообщили ТАСС в Минобороны России.
"В ходе боевых действий на константиновском направлении разведчики 6-й мотострелковой дивизии Южной группировки войск обнаружили и передали координаты двух пунктов управления беспилотными летательными аппаратами противника операторам беспилотных систем и расчетам 152-мм гаубицы "Мста-Б". Точным огнем артиллеристы 6-й мотострелковой дивизии уничтожили два пункта управления БПЛА, а операторы беспилотных систем уничтожили антенны управления БПЛА и контрольным ударом сам пункт управления БПЛА", - говорится в сообщении.
В военном ведомстве добавили, что также в районе Константиновки были уничтожены бронетранспортер американского производства М113, огневая точка и два наблюдательных пункта с живой силой противника.