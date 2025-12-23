Эксперт Киселев: ВСУ пытаются возвести вторую линию обороны у Гуляйполя

Военный эксперт уточнил, что остающиеся в населенном пункте силы противника не получают "абсолютно никакой помощи" от командования

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Командование Вооруженных сил Украины в спешном порядке пытается возвести вторую линию обороны у Гуляйполя Запорожской области в попытках замедлить продвижение российских сил на этом участке. Как сообщил военный эксперт Виталий Киселев, военнослужащие РФ в ближайшее время "закончат с Гуляйполем".

"Я так полагаю, в ближайшие дни с Гуляйполем мы закончим. К сожалению, у противника осталась одна небольшая горловина - это улица Шевченко, - по которой они могут еще выйти. Но с каждым днем возможности такие у них стираются, и, по всей вероятности, еще несколько дней - и такой возможности у них уже не будет. Хотя по одному, по два человека они пытаются оттуда убежать. <…> Оборонные позиции, которые не были готовы во второй линии, сейчас спешно [главкомом ВСУ Александром] Сырским готовятся для того, чтобы в дальнейшем приостановить продвижение наших подразделений", - сказал он в эфире телеканала "Соловьев Live".

Киселев уточнил, что остающиеся в Гуляйполе силы ВСУ не получают "абсолютно никакой помощи" от командования.