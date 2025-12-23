Эксперт Киселев: разведывательные дроны ВС РФ заходят в тыл ВСУ у Краматорска и Славянска

Действовать на этих направлениях российским бойцам помогает погода - густой туман, отметил военный специалист

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Российские разведывательные дроны заходят глубоко в тыл Вооруженных сил Украины (ВСУ) у Краматорска и Славянска Донецкой Народной Республики и успешно выявляют скрытую противником военную технику. Об этом сообщил военный эксперт Виталий Киселев.

"Северск - это тот плацдарм, который даст возможность уничтожать пункты управления, а также оборонную систему противника на краматорском и славянском направлениях. Тем более что операторы наши разведывательных дронов уже заходят далеко за глубину этих населенных пунктов (Краматорска и Славянска - прим. ТАСС), выявляют в лесопосадках технику и берут под контроль те дороги, которые идут к ним, нарушая логистику. Логистику сейчас наши ребята с операторами БПЛА нарушают и днем, и ночью", - сказал он в эфире телеканала "Соловьев Live".

Киселев добавил, что действовать на упомянутых направлениях бойцам РФ также помогает погода - густой туман. "Северск находится на преимущественных высотах - для нас это большой плюс не только с точки зрения обороны, но и мы уже с высока, как говорится, смотрим на Славянск и Краматорск. Идем дальше, уничтожаем врага. С каждым днем приближаемся к этим населенным пунктам. Поэтому зайти в данные населенные пункты - это уже вопрос времени", - отметил военный эксперт.

Президент РФ Владимир Путин 11 декабря провел совещание с военными, во время которого получил подробные доклады о полном переходе Северска под контроль ВС РФ. Об этом доложил президенту начальник Генштаба генерал армии Валерий Герасимов.