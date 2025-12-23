Эксперт Киселев: Киев потерял около 20 батальонов в боях у Вильчи

Освободив Волчанск, российские бойцы продолжили продвигаться южнее от города, отметил военный специалист

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. 57-я и 34-я бригады Вооруженных сил Украины за два последних года потеряли у Вильчи Харьковской области около 20 батальонов в попытках атаковать Белгородскую и Ростовскую области. Об этом сообщил военный эксперт Виталий Киселев.

Читайте также Военная операция на Украине. Онлайн

По его словам, освободив Волчанск, российские бойцы продолжили продвигаться южнее от города - к Лиману и Вильче Харьковской области.

"Лиман и Вильча - одно из важных направлений. Отсюда противник пытался контратаковать в сторону и Белгорода, и Ростовской области, запускал большое количество дронов. Тем самым показывал о том, что вот-вот мы выйдем на границы Украины и России. Опять-таки ничего у них не получилось. И за несколько последних лет подразделения, такие как 57-я бригада ВСУ, 34-я [бригада ВСУ] практически по 10 батальонов личного состава здесь потеряли. Это говорит о некомпетентности в обороне, некомпетентности действий со стороны командования ВСУ - просто людей отправляют на убой", - сказал он в эфире телеканала "Соловьев Live".

Киселев добавил, что в упомянутых бригадах ВСУ на фоне больших потерь и массированных, комбинированных ударов со стороны армии РФ "очень много самоходщиков" - украинских солдат, которые все чаще дезертируют.

22 декабря Минобороны РФ сообщило об освобождении населенного пункта Вильча Харьковской области.