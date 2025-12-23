ВС РФ уничтожают ВСУ в Димитрове
Редакция сайта ТАСС
09:19
обновлено 09:26
МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Группировка войск "Центр" продолжает уничтожать противника, находящегося в окружении в Димитрове, а также зачищать Родинское ДНР от формирований ВСУ. Это следует из сводки Министерства обороны России.
Читайте также
Военная операция на Украине. Онлайн
"Подразделения группировки войск "Центр" продолжили уничтожение окруженного противника в городе Димитров и зачистку от разрозненных формирований ВСУ в населенном пункте Родинское Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке оборонного ведомства.